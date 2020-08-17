Продажи Mazda в июле вышли на уровень прошлого года

Российские дилеры Mazda в июле 2020 года реализовали 2465 автомобилей, что совсем чуть-чуть превышает показатель годичной давности (2455 шт.). Согласно данным АЕБ, по итогам семи месяцев текущего года продажи Mazda на российском рынке снизились на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составили 14343 машины. В результате рыночная доля Mazda достигла 1,9% против 1,7% годом ранее.

Бестселлером Mazda остается кроссовер CX-5, продажи которого в июле составили 2015 машин (+1%), а его доля в общем объеме новых автомобилей Mazda превысила 80%. В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Полный список дилеров Mazda (и не только) по городам РФ - смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».