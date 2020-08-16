Продажи Renault в июле показали незначительное падение

Российские дилеры Renault в июле 2020 года реализовали 11606 автомобилей, что всего на 1% меньше по сравнению с июлем прошлого года. Согласно данным АЕБ, по итогам семи месяцев продажи Renault на российском рынке составили 63141 машину, что на 17% ниже показателя за аналогичный период 2019 года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,5% против 8,3% годом ранее.

Лидером марки в России остается кроссовер Duster – в прошлом месяце эта модель разошлась тиражом в 2916 экземпляров (+8%). Второе место в модельном ряду Renault занял седан Logan, продажи которого достигли 2868 единиц (+4%). Третьим стал хэтчбек Sandero с результатом 2679 реализованных автомобилей (+24%). Продажи кроссовера Kaptur составили 1774 машины, что на 20% ниже показателя годичной давности.



Полный список дилеров Renault (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».