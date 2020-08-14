СТО и налогообложение: грядут перемены

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) сегодня дает возможность автосервисам не только вести упрощенный бухгалтерский учет, но и экономить на уплате налогов в бюджет государства. Согласно методике расчета этого налога, доход организации никак не влияет на сумму ЕНВД. В целом «вменёнка» выступает альтернативой по уплате трех основных налогов:

- налога на прибыль (юр. лица) или НДФЛ (ИП);

- налога на имущество;

- налога на добавленную стоимость.

Еще одним явным плюсом применения такого налогового режима является попадание под закон о возможности понижения страховых выплат. В рамках применения ЕНВД налогоплательщик имеет право сократить его сумму за счет страховых выплат, уплаченных в пользу сотрудников.

Однако действие этой удобной системы истекает 1 января 2021 года: Правительство РФ и Минфин России неоднократно заявляли, что продление срока действия не планируется. Между тем, по мнению многих экспертов, отмена ЕНВД окажет негативное влияние на развитие малых и средних предприятий автомобильной индустрии.

Как подготовиться к изменениям налогового режима? Как сделать так, чтобы бизнес по ремонту и обслуживанию автомобилей не превратился в убыточный? Обсудим это на конференции «Autoservice – 2020. Сервис, запчасти, оборудование», которая пройдет 25 августа в онлайн-формате.

Целый блок конференции посвящен прекращению действия ЕНВД и переходу на другие режимы налогообложения. Мы услышим мнения специалистов-аудиторов из компании Deloitte – Татьяны Кофановой, руководителя группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности, и Юлии Фахрудиновой, менеджера группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности. Со стороны практиков автосервиса своим мнением поделится генеральный директор автоцентра «Икар» Олег Ванюков.

В программе форума помимо прочих вопросов будут и такие:

- законопроект о продлении действия системы ЕНВД до 1 января 2024 года;

- другие льготные режимы налогообложения;

- как поднять налоговую эффективность СТО и не повысить риски доначисления налогов.

Форум «Autoservice – 2020. Сервис, запчасти, оборудование» организован аналитическим агентством «АВТОСТАТ», стратегическим партнером выступает компания Avito Авто.

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