KIA в июле реализовала корпоративным клиентам более 2 тысяч автомобилей

Корпоративные продажи автомобилей KIA в июле составили 2 159 автомобилей, что на 23% ниже результата годичной давности. Таким образом, доля корпоративных сделок в прошлом месяце оказалась равна 12% от общего объема продаж KIA в России. Как сообщает пресс-служба KIA Motors Rus, с января по июль юридические лица приобрели 13 951 машину, что на 21% меньше, чем год назад.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в целом за июль российские дилеры KIA реализовали 18 038 автомобилей – это на 4% меньше, чем годом ранее. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки, по предварительным данным, достигла 12,2%. Что же касается итогов 7 месяцев 2020 года, то в этот период в России было продано 99 257 автомобилей KIA, что на 24% ниже показателя за январь – июль прошлого года.

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