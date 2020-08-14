ТОП-10 новых автомобилей на рынке Москвы в июле

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках исследования рынка новых легковых автомобилей решили посмотреть, какие модели пользовались наибольшей популярностью у столичных жителей в июле.

В результате было установлено, что лидером столичного авторынка в прошлом месяце остался KIA Rio. Эта модель разошлась тиражом в 1000 экземпляров, что очень близко к прошлогоднему результату (-1%).

На втором месте - еще один продукт корейского автопрома - кроссовер Hyundai Creta, объем покупок которого в июле составил 888 экзмепляров (+32%). На третьем месте - Volkswagen Polo с результатом 865 единиц (-43%). Далее следуют две модели Skoda - Rapid (734 шт.; -7%) и Octavia (653 шт.; -3%).

В ТОП-10 столичного авторынка также попали: Volkswagen Tiguan (604 шт.; +17%), KIA Sportage (531 шт.; +15%), Hyundai Solaris (518 шт.; -23%), Nissan Qashqai (504 шт.; -3%) и Toyota Camry (455 шт.; -24%).

Всего же в июле 2020 года москвичи приобрели 20,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 1% меньше, чем год назад.

Найти эти автомобили можнов салонах проверенных дилеров.