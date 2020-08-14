Белорусский авторынок в 1 полугодии сократился на 14%

По итогам 6 месяцев 2020 года в Республике Беларусь было реализовано 27789 новых автомобилей (легковых и LCV). Согласно данным, полученным аналитическим агентством «АВТОСТАТ» в Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), это на 13,7% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Лидером белорусского авторынка является российская марка LADA, продажи которой в 1 полугодии составили 5735 машин. Второе место занял французский бренд Renault с показателем 4498 реализованных автомобилей. На третьей позиции расположился китайский Geely (4350 шт.). В пятерку лидеров местного рынка также попали немецкий Volkswagen (2868 шт.) и корейская KIA (2005 шт.). Продажи машин других марок в 1 полугодии составили менее 2 тыс. единиц.

Самой популярной моделью в Белоруссии по итогам января – июня нынешнего года стала LADA Vesta, чья реализация составила 2521 автомобиль. Следом идет седан Volkswagen Polo, который за отчетный период разошелся тиражом в 2246 экземпляров. Третий результат показал кроссовер Geely Atlas – 1944 проданных автомобиля. В ТОП-5 самых популярных моделей белорусского авторынка также вошли Renault Logan Stepway (1683 шт.) и KIA Rio (1513 шт.). Объемы реализации других моделей – менее 1,5 тыс. штук.

О том, какие модели появятся на российском рынке, можно узнать в «Календаре новинок».