Продажи автомобилей KIA с пробегом в июле выросли на 45%

Российские дилеры KIA в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» по итогам июля 2020 года реализовали 847 таких машин, что на 45% больше по сравнению с июлем прошлого года. Как сообщает пресс-служба компании, в настоящий момент в России по программе «KIA Уверен» работают 118 дилеров, а в целом дилерская сеть марки насчитывает 199 дилерских центров, расположенных в 100 городах.

Напомним, в рамках программы «KIA Уверен» продаются только автомобили KIA в возрасте до 5 лет и с пробегом до 150 тыс. км. Для участия в программе автомобиль должен быть официально ввезен в страну, реализован впервые у официального дилера KIA, должен иметь прозрачную историю послепродажного обслуживания с сервисной книжкой с отметками о прохождении ТО. К участию в программе допускаются только автомобили после тщательной технической диагностики, без серьезных ДТП, которые бы повлекли за собой изменение геометрии кузова или ремонт систем безопасности. Также необходим оригинал ПТС.

Полный список официальных дилеров KIA (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».