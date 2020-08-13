ТОП-10 самых популярных SUV с пробегом в январе – июле 2020 года

Объем российского рынка кроссоверов и внедорожников с пробегом за 7 месяцев 2020 года, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», составил 668,4 тыс. единиц. Это на 1% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Лидером вторичного рынка SUV уже длительное время остается LADA 4x4 (трехдверная) – с января по июль россияне приобрели 47,4 тыс. таких внедорожников с пробегом (-7%). На втором месте по-прежнему располагается Chevrolet Niva с показателем 38,6 тыс. перепроданных экземпляров (-7%). Замыкает тройку лидеров Toyota RAV4 (26,1 тыс. шт.), показавший самый большой рост в первой десятке (+13%). За ним следуют две модели Nissan – X-Trail (21 тыс. шт.; +4%) и Qashqai (20,4 тыс. шт.; +3%).

В ТОП-10 рынка кроссоверов и внедорожников с пробегом в России по итогам января – июля нынешнего года также попали: Renault Duster (19,6 тыс. шт.; +6%), Mitsubishi Outlander (16,6 тыс. шт.; +2%), Volkswagen Tiguan (14,8 тыс. шт.; +11%), Honda CR-V (13,6 тыс. шт.; -9%) и KIA Sportage (11,5 тыс. шт.; -5%).

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