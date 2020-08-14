Skoda готовится представить свой первый электрический кроссовер Enyaq iV

Мировая премьера первого полностью электрического кроссовера чешского бренда Skoda пройдет 1 сентября в Праге. Как сообщает пресс-служба марки, новый Skoda Enyaq iV построен на модульной электрической платформе МЕВ (modular electrification toolkit), разработанной концерном Volkswagen Group.

Шеф-дизайнер по экстерьеру Skoda Auto, Карл Нойхольд, рассказал о главных особенностях нового электрического SUV. По его словам, пропорции нового автомобиля разительно отличаются от прежних моделей SUV.

«У ENYAQ iV намного более короткая передняя часть, а крыша, наоборот, удлинена. Это создает очень динамичный образ и делает автомобиль чем-то похожим на космический шаттл, - отметил Нойхольд. - Дизайн ENYAQ iV – прогрессивный, сбалансированный и уверенный. Новые пропорции обеспечили автомобилю динамичный облик и одновременно с этим – просторный интерьер. А большие колеса и дорожный просвет подчеркивают мощность и уверенность модели SUV».

Отличительной особенностью дизайна стала передняя часть автомобиля, где создатели сознательно сохранили черты фирменной решетки радиатора, чтобы они мгновенно узнавались.

Если же сравнивать электромобиль, построенный на платформе MEB, c обычной моделью с двигателем внутреннего сгорания, то здесь ключевыми отличиями являются высота кузова, а также длина переднего и заднего свесов. Чтобы сэкономить пространство, тяговые батареи в электромобилях MEB размещены в панелях пола, что делает кузов чуть более высоким. Однако более длинная колесная база визуально компенсирует это. Отдельные компоненты электрической силовой установки занимают меньше места, чем у моделей с ДВС, позволяя сделать свесы кузова короче.

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