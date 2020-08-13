Hyundai представила седан Elantra в спортивной версии N Line

Компания Hyundai Motor расширяет линейку модификаций компактного седана Elantra новой спортивной версией N Line. Как сообщает пресс-служба корейской марки, версия N Line отличается оригинальными элементами дизайна, а также усовершенствованными настройками трансмиссии и шасси.

Отличительными особенностями внешности нового Hyundai Elantra N Line стали более агрессивная каскадная решетка радиатора и стреловидные воздухозаборники в нижней части бампера, которые обеспечивают улучшенные аэродинамические характеристики и гарантируют дополнительное охлаждение двигателя. Сбоку динамичный характер автомобиля подчеркивают стреловидные выштамповки на кузовных панелях, создающие эффект движения вперед.

Спортивную атмосферу в салоне поддерживают рулевое колесо с металлическими спицами, отделанное перфорированной кожей, спортивные сиденья с кожаными валиками боковой поддержки, селектор коробки передач с металлическими и кожаными акцентами, а также металлические накладки на педали.

Набор электронных помощников и функций, обеспечивающих дополнительный комфорт и безопасность, включает в себя ассистент предотвращения фронтальных столкновений FCA, ассистенты слежения за разметкой и поддержания движения в полосе движения LKA и LFA, систему управления дальним светом HBA, систему слежения за состоянием водителя DAW и систему предотвращения столкновений в слепых зонах BCA с системой предотвращения столкновения сбоку при выезде с парковки задним ходом RCCA. В дополнение владельцы Elantra N Line получают цифровой ключ Hyundai и беспроводную мультимедийную систему с поддержкой интерфейсов CarPlay и Android Auto.

Новый Hyundai Elantra N Line оснащается бензиновым турбодвигателем 1.6 GDI, который развивает мощность 201 л.с. и 264 Нм крутящего момента, в сочетании с 6-ступенчатой механической или 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением (DCT). Инженеры Hyundai усовершенствовали ряд настроек подвески Elantra, сделав ее более жесткой для лучшей устойчивости. Кроме того, новинка получила 18-дюймовые легкосплавные диски, многорычажную независимую заднюю подвеску и увеличенные передние тормозные диски.

Вслед за запуском новинки Elantra N Line, до конца 2020 года Hyundai планирует расширить модельную линейку N Line, представив автомобиль Sonata N Line с 2,5-литровым турбодвигателем GDI.

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