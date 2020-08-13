Рынок новых автобусов в июле упал на 28%

В июле рынок новых автобусов в России показал падение на 28% до 851 экземпляра. Напомним, что согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в предшествующем месяце (июнь) в этом сегменте транспортных средств, напротив, был зафиксирован серьезный рост (+56%).

Лидерами автобусного рынка в июле остаются отечественные бренды «ПАЗ», «НЕФАЗ», «ЛИАЗ». С большим отрывом от конкурентов первенство удерживает «ПАЗ», доля которого в общем объеме составила порядка 60%. В количественном выражении это соответствует 487 экземплярам (-34%).

«НЕФАЗ», который с результатом 117 единиц оказался на втором месте, продемонстрировал рост по сравнению с июлем 2019 года (+41%). Причем произошло это исключительно за счет одной модели - НЕФАЗ-5299. Третий в марочном рейтинге - «ЛИАЗ» (82 шт.). Остальные бренды не сумели преодолеть отметку даже в 50 единиц.

В модельном рейтинге июля первенствует ПАЗ-3205 (268 шт.), на втором месте - ПАЗ-3204 (139 шт.). А замыкает тройку лидеров уже упоминавшийся НЕФАЗ-5299 (117 шт.).

Что касается результатов 7 месяцев 2020 года, то эксперты отмечают, что динамика за указанный период тоже отрицательная, однако падение здесь менее глубокое, чем в июле. Рынок новых автобусов в январе - июле снизился лишь на 4% до 7 тыс. экземпляров.

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