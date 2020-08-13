Продажи новых китайских автомобилей в июле выросли на 62%

В июле 2020 года в России было реализовано в общей сложности почти 5,3 тысячи новых автомобилей китайских марок. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АЕБ, это на 61,8% больше, чем за тот же период прошлого года.

Отметим, что вся пятерка лидеров китайского сегмента демонстрирует рост, который выражется у кого-то двузначными, а у кого-то и трехзначными цифрами. Так, лидер этого сегмента на российском рынке - Haval - в июле реализовал 1,8 тыс. автомобилей, превысив результат годичной давности на 55%. На втором месте находится Geely - за месяц новые автомобили этого бренда приобрели 1,3 тыс. россиян, что на 69% больше, чем в июле 2019 года.

Вдвое (+100%) выросли продажи Chery, которая занимает третье место по объемам реализации, у бренда зафиксирован показатель 864 экземпляра. В пятерку лидеров вошли также Changan и FAW c результатами 653 и 386 автомобилей соответственно. При этом у Changan отмечается рост почти в 4 раза, у FAW продажи выросли в 3,5 раза. Порог в 100 автомобилей удалось перешагнуть и Lifan (он на шестой позиции данного рейтинга с результатом в 104 автомобиля), но он показывает отрицательную динамику (-68%). Результаты остальных китайских брендов на фоне первой пятерки выглядят достаточно скромно.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что и по итогам 7 месяцев нынешнего года реализация новых автомобилей китайских брендов демонстрирует рост. Так, за январь-июль их продажи выросли на 22,4% до 23,6 тыс. экземпляров.

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