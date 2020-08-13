Nissan в июле увеличил продажи в России на 34%

Российские дилеры Nissan в июле реализовали 5315 автомобилей – на 34% больше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2020 года в России было продано 31060 автомобилей Nissan, что на 12% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 4,2% против 3,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

В июле самой популярной моделью Nissan на российском рынке стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи выросли на 30% и достигли 2157 единиц. Второе место занял Nissan X-Trail с показателем 1769 реализованных автомобилей, что на 77% выше показателя годичной давности.

В каких городах есть дилерские центры Nissan, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».