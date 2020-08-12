В июле российские продажи Volkswagen выросли на 29%

После трехмесячного падения продажи новых легковых автомобилей Volkswagen в России показали рост – в июле дилеры марки реализовали 10 735 автомобилей. Это на 29% больше, чем год назад.

По итогам семи месяцев 2020 года продажи Volkswagen в нашей стране снизились на 16% до 48 796 машин. В результате Volkswagen занял пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля немецкого бренда составила 6,6%, согласно данным АЕБ.

Лидером марки на российском рынке остается Volkswagen Polo – в июле на этой модели остановили свой выбор 6 847 покупателей, что почти в 1,5 раза больше, чем за тот же месяц 2019-го. Следом идет кроссовер Tiguan с показателем 3 336 реализованных автомобилей и положительной динамикой в 18%.

В каких городах есть дилерские центры Volkswagen, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».