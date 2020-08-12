В тройке самых популярных автомобилей с пробегом за июль – только иномарки

Оценивая ситуацию на рынке легковых автомобилей с пробегом в июле, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что тройка моделей-лидеров здесь состоит исключительно из иномарок. Такое произошло впервые в истории российского вторичного рынка.

Возглавил это первенство Ford Focus, перепродажи которого в прошлом месяце составили 13,3 тыс. единиц. На втором месте оказался Hyundai Solaris с результатом 12,7 тыс. машин, а на третьем еще один «кореец» – KIA Rio (12,6 тыс. шт.).

А вот модель LADA 2114 (хэтчбек Samara), которая уже долгое время является бестселлером вторичного рынка, в июле – только четвертая. Ее показатель составил 12,1 тыс. экземпляров. Замкнула же ТОП-5 рынка легковых автомобилей с пробегом Toyota Corolla (10,6 тыс. шт.).

О том, какие еще модели были самыми популярными на вторичном рынке в июле и по итогам 7 месяцев 2020 года, можно узнать в специально подготовленном пресс-релизе.