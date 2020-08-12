Вниманию автовладельцев: с конца августа их ждут перемены

В конце августа и начале сентября в нашей стране вступит в силу целый ряд изменений для автовладельцев. Мы решили собрать их в одном месте и напомнить, что, например, уже в конце августа снова изменятся расчеты по полисам ОСАГО: страховщики начнут по-новому считать их стоимость. Напомним, 1 июня в ОСАГО были приняты поправки (со сроком ввода в действие - 90 дней), по которым тарифы будут формироваться с учетом штрафов и грубых нарушений со стороны водителя.

Страховщики получают доступ к базам ГИБДД, и если за вами числится вождение в состоянии алкогольного опьянения, если вы скрывались с места ДТП, проезжали на красный свет, превышали скорость более чем на 60 км/ч, выезжали на «встречку» - все это грозит вам повышением тарифов по страховке. И наоборот снижением - для аккуратных водителей. Кроме того, при оформлении ОСАГО будут учитывать возраст авто, семейное положение водителя и тарифы станут более индивидуальными. Центробанк утвердил расширение тарифного коридора на 10 - 30% в обе стороны, и размер минимальной и максимальной базовой ставки составит 2471 и 5436 руб. соответственно.

С 30 сентября для россиян станет снова обязательным для получения ОСАГО предварительно пройти техосмотр с получением диагностической карты. Из-за пандемии по коронавирусу автовладельцам временно разрешали отложить техосмотр и ездить без вышеупомянутой карты, однако в конце сентября послабление будет отменено, и по данному нарушению инспектора ГИБДД будут вправе применить к вам штрафные санкции. Разумеется, положение не касается владельцев новых транспортных средств, им диагностическая карта до поры до времени не нужна.

С 1 ноября должны вступить в силу изменения, связанные с документами на автомобили. Так, «АВТОСТАТ» уже сообщал ранее, что в ПТС и СТС будут заносить больше данных - информацию о мощности двигателя, сроках государственной регистрации авто (если транспорт ставили на учет на ограниченный период времени) и др. Это три главных изменения, которые касаются всех автовладельцев.

А еще, как пишет «ПРАЙМ», уже в сентябре нынешнего года на вооружении сотрудников ГИБДД могут появиться приборы, диагностирующие выбросы двигателя (и за превышением норм может последовать запрет на эксплуатацию автомобиля), а также глубину протектора на колесах.

Кроме всего этого, предполагается и ряд других изменений и нововведений, которые, впрочем, интересны не всей России, а лишь определенной категории автомобилистов страны. Например, такие, как изменение сезонных тарифов на платных дорогах: на летний период проезд по платным участкам трасс М3, М4 и М11 был дороже, с 31 октября этот летний коэффициент обещают отменить. На дорогах столицы планируют рисовать новую разметку: в тоннелях ее сделают прерывистой, чтобы водители получили законную возможность обгонять медленный транспорт.

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