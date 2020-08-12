«ГАЗон NEXT» второй месяц подряд становится самым популярным грузовиком в РФ

Лидером российского рынка новых грузовых автомобилей в июле 2020 года стал «ГАЗон NEXT». Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», эта модель второй месяц подряд становится самой популярной в сегменте грузовиков. Напомним, ранее она первенствовала в июне.

Согласно данным агентства, в июле «ГАЗон NEXT» разошелся тиражом в 526 экземпляров, опередив КАМАЗ-5490 (500 шт.). При этом в пятерку лидеров тут попадают еще три модели Камского автозавода: КАМАЗ-43118 (490 шт.), КАМАЗ-65115 (490 шт.) и КАМАЗ-6520 (322 шт.).

О том, какие грузовики также пользовались наибольшей популярностью на рынке РФ в июле, можно узнать здесь.

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