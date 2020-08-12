В Подмосковье состоялся закрытый премьерный показ Genesis GV80

Премиальный бренд Genesis представил в России свой флагманский кроссовер GV80, закрытый показ которого прошел в подмосковном клубе «Целеево Гольф и Поло». В 2020 году бренд Genesis выступает в роли официального партнера ассоциации гольфистов-любителей «Тур Десяти», в рамках которого пройдет серия мероприятий.

Как сообщается в официальном пресс-релизе компании, мировая премьера премиального кроссовера GV80 прошла 15 января 2020 года в Сеуле. Это уже четвертая модель в линейке Genesis, с появлением которой бренд выходит в сегмент SUV. Литера «V» в названии модели означает универсальность («Versatility»).

Для Genesis GV80 доступна широкая палитра цветов экстерьера, которая впервые включает в себя матовые цвета. Салон автомобиля также представлен в нескольких цветах отделки, а для комфорта водителя и пассажиров предусмотрен ряд передовых систем, в том числе - навигационная система на основе дополненной реальности и система активного шумоподавления, которая значительно снижает уровень шума во время движения. Genesis GV80 стал первым в мире автомобилем, получившим такую технологию.

Наряду с этими инновациями Genesis GV80 также получил уникальные системы активной безопасности, среди которых круиз-контроль с использованием искусственного интеллекта, система автоматического торможения при проезде перекрестков и система уклонения от встречного транспорта.

Более подробную информацию о модели и комплектациях компания сообщит позже, после официального запуска в России.

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