Toyota, Nissan и Honda восстанавливают работу основных заводов в Японии

Японские автоконцерны Toyota, Nissan и Honda планируют к середине апреля возобновить работу основной части своих сборочных предприятий на территории Японии, которые были остановлены после разрушительного землетрясения 11 марта.

Как сообщают токийские СМИ, руководство Toyota планирует на будущей неделе запустить конвейеры на 15 заводах. Nissan в ближайшее время завершает восстановление получившего повреждения в результате удара стихии ключевом заводе по производству двигателей в городе Иваки и планирует вернуться к нормальным объемам производства с середины апреля, сообщает агентство Reuters. Honda продолжает ремонт предприятия в префектуре Тотиги, на котором после землетрясения вспыхнул пожар, и планирует возобновить производство на всех заводах в Японии в понедельник.

По предварительным подсчетам, из-за связанных со стихийным бедствием остановок предприятий к 1 апреля Toyota, Nissan и Honda не смогли произвести соответственно 200 тысяч, 55 тысяч и 45 тысяч автомобилей, пишет агентство «ПРАЙМ-ТАСС».

Вместе с тем японские автоконцерны предупреждают, что речь пока не идет о возобновлении работы всех предприятий по производству комплектующих. Недостаток деталей уже привел к снижению объемов производства на заводах японских автогигантов в США, Канаде и Мексике. Нехватку некоторых экспортируемых из Японии комплектующих ощутили и концерны GeneralMotors, Ford и Peugeot-Citroen, которые также были вынуждены ограничить производство на своих предприятий в Северной Америке и Европе.