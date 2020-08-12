Медицинские автомобили «ГАЗ» представлены на специализированном форуме

«Группа ГАЗ», крупнейший в России производитель медицинских и социальных автомобилей, в рамках прошедшего в Москве форума «Здоровье нации – основа процветания России» представила новые модели транспорта, которые позволяют сделать работу медиков более комфортной.



Одной из ключевых новинок, представленных на выставке, стал модульный автомобиль скорой медицинской помощи (АСМП) «ГАЗель NEXT». Он представляет из себя шасси «ГАЗель NEXT», на которое установлена специальная медицинская надстройка. В отличие от традиционной модели АСМП, которая выполняется на базе цельнометаллических фургонов и микроавтобусов, модульная конструкция позволяет при необходимости легко снять медицинскую надстройку (модуль) и заменить ее на другую надстройку, хозяйственного назначения (например, на промтоварный или изотермический фургон), или наоборот – поставить медицинский модуль на другое шасси.

Такой подход позволяет легко сокращать или увеличивать парк медицинских автомобилей в зависимости от эпидемиологической ситуации. При износе базового шасси в результате интенсивной эксплуатации модуль с дорогостоящим медицинским оборудованием можно целиком перенести на новое шасси, что позволит существенно снизить расходы на обновление парка станций скорой помощи. Большой объем свободного пространства и строго прямоугольная, без сужения в верхней части, форма салона позволяет свободно разместить широкий набор медицинского оборудования и повышает комфорт работы медиков при сохранении общих компактных габаритов автомобиля. При этом, в салоне возможно размещение сразу двух пациентов.

Помимо модульного АСПМ на базе шасси, на выставке был представлен АСМП на базе автобуса «ГАЗель NEXT», который предназначен для транспортировки больных на дальние расстояния. Особенность этой машины – увеличенный размер салона, что позволяет организовать рабочее пространство с поворотными креслами для медицинских работников, обеспечить удобство работы с пациентом и безопасное размещение персонала во время движения.