Маленький винтик стал причиной отзыва 19 внедорожников Bentley Bentayga в России

Официальные дилеры Bentley объявляют об отзывной кампании 19 внедорожников Bentayga. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2018 – 2020 годах.

В качестве причины отзывной кампании называется слабое крепление ремня безопасности третьего ряда сидений, которое в процессе эксплуатации может не выдержать расчетную нагрузку. Это в свою очередь, в случае ДТП, может привести к тому, что проушины ремней безопасности могут отсоединиться от кузова. На этих автомобилях будет заменен изначально установленный винт длиной 26 мм на новый, длина которого составляет 40 мм.

Официальные дилеры Bentley в России проинформируют владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в дилерский центр для проведения работ по замене винта. Все работы будут осуществляться для автовладельцев бесплатно.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 1 полугодия 2020 года объем рынка новых автомобилей Bentley в нашей стране составил 138 экземпляров, при этом 44% из них пришлось на долю модели Bentayga (61 шт.).

Полный список автомобильных дилеров по городам РФ приводится на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».