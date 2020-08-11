Российский рынок автомобилей с пробегом в июле вырос на 14%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июле 2020 года жители нашей страны стали обладателями 560,6 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 13,8% больше, чем за июль прошлого года. При этом по итогам 7 месяцев эксперты наблюдают падение (-8,5%), а объем рынка за январь - июль снизился до 2,74 млн подержанных машин.

Самой популярной маркой у россиян на вторичном рынке остается отечественная LADA, на долю которой в июле пришлось около 23% от общего объема. В количественном выражении это эквивалентно 126,8 тыс. перепроданных экземпляров, что на 3,6% больше, чем в июле 2019 года.

Далее в марочном рейтинге автомобилей с пробегом следуют Toyota и Hyundai, рыночные показатели которых в прошлом месяце составили 62 тыс. и 32,6 тыс. единиц (рост перепродаж составил 13,4% и 25,7% соответственно). Кроме них, в пятерку лидеров российского вторичного рынка по итогам июля также попали Nissan (32,4 тыс. шт.; +17,1%) и KIA (32,3 тыс. шт.; +32%). Отметим, что буквально все бренды-лидеры демонстрируют положительную рыночную динамику.

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