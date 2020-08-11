В июле рынок новых грузовиков снизился на 1%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых грузовых автомобилей в июле 2020 года фактически вернулся к докризисному уровню и составил 6,5 тыс. единиц. Это всего на 1,1% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

Самой популярной маркой на рынке грузовиков остается KAMAZ, на долю которой в июле пришлось почти 39% от общего объема, что соответствует 2,5 тыс. машин. Это на 14,5% больше, чем год назад. Следом, с большим отставанием, идет другой отечественный производитель – GAZ, рыночный показатель которого составил 680 автомобилей (-11,3%). Самым популярным иностранным брендом на российском рынке новых грузовых машин стала шведская Scania (392 шт.; -3,7%), а еще один шведский бренд – Volvo – занял четвертую строчку рейтинга (338 шт.; -29%). Замыкает пятерку лидеров белорусский MAZ (335 шт.; +0,6%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 7 месяцев 2020 года рынок новых грузовиков в РФ сократился на 9,8% до 38,1 тыс. единиц.

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