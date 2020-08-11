Автосервис - 2020. Кризис назрел

Проблемы, связанные с COVID-19, когда-нибудь пройдут, но то, что годами мешает развиваться отрасли автосервиса - останется. Здесь накопился целый блок острых вопросов, нуждающихся в решениях. Для цивилизованного разруливания этих проблем и «вбросов» тем на обсуждение на правительственном уровне - единичных выступлений экспертов и отдельных руководителей сервисов уже недостаточно. Автосервису необходим некий коллективный разум, ядро, которое станет выражать интересы всего отраслевого сообщества.

Потому что с такими глобальными вопросами, как, например, Технический регламент по использованию б/у запчастей, в одиночку не справиться. Да, под воздействием общественного мнения запрет на использование таких запчастей в России пока отодвинут. И сейчас вопрос стоит только так - учтут ли при этом российские особенности, финансовое состояние кошельков российских автовладельцев, наш менталитет и другие аспекты этого бизнеса. Так может, пришло время, чтобы принять активное участие в доработке Регламента? Ведь кто, как не сами «сервисники» здесь могут грамотнее задать параметры, связанные с безопасностью транспортных средств, побывавших в ремонте?

Вас тоже волнуют эти проблемы? Ваша работа тоже связана ремонтом и обслуживанием автомобилей? Тогда - добро пожаловать на конференцию «Autoservice 2020. Сервис, запчасти, оборудование», которая пройдет 25 августа в онлайн-формате. Обещаем - скучать не придется. Достаточно взглянуть на программу форума .

В рамках конференции мы обязательно предоставим слово спикерам недавно созданного Союза автосервисов - Председателю правления Союза Александру Пахомову и Руслану Юнусову. Они уверены, что вместе - больше шансов повлиять на ситуацию. У Союза автосервисов сегодня есть предложения и по внесению поправок в Постановление Правительства РФ №290 «Об утверждении Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств» от 11.004.2001г., которые просто необходимы в нынешних реалиях.

Еще один годами неразрешенный в автосервисе вопрос - взаимодействие с автопроизводителями по части ремонта и обмена технической информацией. Новые автомобили, приходящие сейчас на рынок, заметно отличаются от тех, что продавались 10 - 15 лет назад. Для качественного обслуживания таких «умных» транспортных средств нужны новые знания, которыми автопроизводители не торопятся делиться с независимыми СТО. Необходимо менять эту практику, потому что на кону - безопасность и комфорт клиентов, купивших автомобиль. В России необходимо помнить, что (по данным агентства «АВТОСТАТ») на долю официальных дилеров здесь приходится не более 5% от общего количества сервисных точек, и в стране до сих пор есть территории, где за отдельными видами сервисных услуг автовладельцу необходимо ехать за сотню километров от дома.

В общем, давайте вместе посмотрим, как можно повлиять на рынок сервисных услуг. Наш форум «Autoservice 2020. Сервис, запчасти, оборудование» - удобная площадка и для обсуждений, и для получения новых знаний. Организатор - аналитическое агентство «АВТОСТАТ». Наш стратегический партнер - Avito Авто.



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