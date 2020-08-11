В июле рынок новых LCV в России показал незначительное падение

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легких коммерческих машин по итогам июля 2020 года составил 9,9 тыс. единиц. Это практически на уровне показателя годичной давности (-0,4%).

Первенство среди новых LCV по-прежнему принадлежит отечественному бренду GAZ. На его долю в прошлом месяце пришлось более 43% от общего объема, или 4,3 тыс. купленных экземпляров – на 1,1% меньше, чем в июле 2019-го. На втором месте (и первом среди иномарок) находится американский бренд Ford с результатом 1,4 тыс. шт. (+19,4%).

Замкнула первую тройку отечественная марка LADA (1,3 тыс. шт.), которая в июле тоже показала положительную динамику (+17,1%). В пятерку марок-лидеров также вошли российский УАЗ (1,2 тыс. шт.; -15,6%) и французский Peugeot (353 шт.; +19,3%).

Отметим, что по итогам семи месяцев 2020 года объем российского рынка новых LCV составил 52,5 тыс. штук, что на 11,4% меньше, чем в январе – июле прошлого года.

Кроме рынка коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».