В июле рынок новых LCV в России показал незначительное падение | АВТОСТАТ

В июле рынок новых LCV в России показал незначительное падение

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В июле рынок новых LCV в России показал незначительное падение

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легких коммерческих машин по итогам июля 2020 года составил 9,9 тыс. единиц. Это практически на уровне показателя годичной давности (-0,4%).

Первенство среди новых LCV по-прежнему принадлежит отечественному бренду GAZ. На его долю в прошлом месяце пришлось более 43% от общего объема, или 4,3 тыс. купленных экземпляров – на 1,1% меньше, чем в июле 2019-го. На втором месте (и первом среди иномарок) находится американский бренд Ford с результатом 1,4 тыс. шт. (+19,4%).

Замкнула первую тройку отечественная марка LADA (1,3 тыс. шт.), которая в июле тоже показала положительную динамику (+17,1%). В пятерку марок-лидеров также вошли российский УАЗ (1,2 тыс. шт.; -15,6%) и французский Peugeot (353 шт.; +19,3%).

Отметим, что по итогам семи месяцев 2020 года объем российского рынка новых LCV составил 52,5 тыс. штук, что на 11,4% меньше, чем в январе – июле прошлого года.

Кроме рынка коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии продажи легкие коммерческие автомобили марки-лидеры ford lada peugeot gaz уаз

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