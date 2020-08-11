Рынок новых легковых автомобилей в июле вырос на 8,5%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июле 2020 года россияне приобрели около 155 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 8,5% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

Лидером среди марок у жителей нашей страны остается отечественная LADA – в прошлом месяце обладателями таких автомобилей стали 32,4 тыс. человек, что на 3,9% больше, чем в июле 2019 года. Следом идут корейские KIA и Hyundai, рыночные показатели которых в июле составили 22,1 тыс. и 17,4 тыс. единиц соответственно. Отметим, что у обоих брендов также наблюдается рост рынка (+6,2% и +10,8% соответственно).

Кроме них, в ТОП-5 марок российского рынка во втором летнем месяце также попали французский Renault (12,9 тыс. шт.; -2%) и чешская Skoda (11,9 тыс. шт.; +72%).

Что касается самой популярной у россиян модели, то ею по-прежнему остается LADA Granta. Так, в июле 2020 года жители РФ приобрели 12,9 тыс. новых машин данного семейства – на 8,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что по итогам 7 месяцев 2020 года рынок новых легковых автомобилей в РФ сократился на 12,8%, а его объем за этот период составил почти 755 тыс. купленных машин.

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