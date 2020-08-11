Россияне стали чаще покупать электрокары с пробегом: в 1 полугодии – рост на 40%

Если рынок новых электромобилей в России падает, то на вторичном наблюдается рост. Так, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что в 1 полугодии 2020 года жители нашей страны приобрели 1949 электрокаров с пробегом. И этот показатель на 40% больше, чем за 6 месяцев 2019-го (1395 шт.).

При этом, как отмечают эксперты, в июне рост вторичного рынка электромобилей был еще более впечатляющим (+82%), а его объем за месяц составил 480 единиц. По всей видимости, это связано с обнулением таможенных пошлин на ввоз электромобилей в рамках Евразийского экономического союза, которое вступило в силу 4 мая.

94% рынка подержанных электрокаров в РФ приходится на Nissan Leaf – в 1 полугодии россияне приобрели 1832 экземпляра этой модели. Объемы перепродаж электромобилей других брендов выглядят значительно скромнее: Tesla (35 шт.), Mitsubishi (29 шт.), Jaguar (18 шт.), BMW (13 шт.), LADA (10 шт.), Renault (7 шт.), Hyundai (5 шт.).

Больше всего электрокаров с пробегом покупают жители Иркутской области – 226 единиц за полгода. На втором месте в региональном рейтинге находится Приморье (210 шт.), а замыкает тройку лидеров Краснодарский край (125 шт.). Кроме них, отметку в сто перепроданных электромобилей по итогам января – июня преодолели Хабаровский край и Новосибирская область (119 и 107 шт. соответственно). И только потом следуют Москва (78 шт.) и Подмосковье (71 шт.), которые оказались за пределами ТОП-5.

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