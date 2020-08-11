В июле продажи Fresh Auto выросли на 6%

Компания Fresh Auto по итогам июля 2020 года суммарно реализовала 2 490 автомобилей, что на 6% превышает аналогичный показатель прошлого года. При этом, на новые машины пришлось 269 единиц – на 22% больше запланированного числа, сообщает пресс-служба дилера.

Как отмечается, лидером продаж в рамках сети остается Ростов-на-Дону, за которым следует филиал в Воронеже. Повышенный спрос сохраняется на автомобили среднего ценового сегмента и выше: такие модели обеспечивают 72% от продаж в традиционных каналах FreshAuto.

«Продажи в июле ясно отражают отложенный спрос, сформировавшийся за период самоизоляции: автомобилей за июль продали больше, чем за аналогичный период прошлого года, - комментирует основатель FreshAuto Денис Мигаль. – Однако еще более явно ощущается дефицит поставок: после пандемии заметно меньшее число клиентов готовы продавать автомобили, и, как следствие, средний объем стока по всей сети сократился почти на тысячу единиц. К концу июля тенденция несколько сменилась: объем склада снова стал расти, но он до сих пор сильно отстает от допандемических объемов».

В августе компания также рассчитывает реализовать 2 500 автомобилей, включая 220 новых, несмотря на складские запасы в 1 600 машин.

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