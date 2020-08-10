Hyundai Motors объявила о создании нового бренда IONIQ

Корейская Hyundai Motors в очередной раз подтвердила, что в руководстве компании даже к маркетинговой политике подоходят весьма структурировано. Так, в конце 2013 года корейцы объявили о запуске на авторынок отдельного нового суббренда - "заряженные"модификации моделей (новый суббренд тогда назвали N - в честь южнокорейского города Намьянг, где располагается центр исследований и новых разработок автопроизводителя). В конце 2015-го - в отдельный бренд выделили автомобили премиум-класс, и на рынке появился Genesis. Сейчас Hyundai Motors снова решила выделить в отдельное направление целую категорию автомобилей. На этот раз бренд IONIQ призван объединить электромобили, созданные на платформе E-GMP, которая, как говорится в пресс-релизе производителя, гарантируют всей будущей модельной линейке "высокую скорость подзарядки и внушительный пробег".

Уже в ближайшие четыре года компания обещает представить три новых модели под новым брендом, причем первую обещают выпустить на рынок уже в начале 2021 года. Это будет среднеразмерный кроссовер IONIQ 5, созданный на базе концепта "45", показанного в 2019 году на автосалоне во Франкфурте. В 2022 году в линейку добавят седан IONIQ 6, разработанный на основе концепта Hyundai Prophecy. В 2024 году в линейке появится большой кроссовер IONIQ 7. Представители Hyundai обещают, что все три новинки будут объединены единой концепцией, которая проявится как во внешнем виде (силуэт, пропорции, дизайн), так и в интерьере (вместительный комфортный салон, комфорт, инновационные гаджеты нового поколения, простые и понятные эргономичные интерфейсы, постоянный доступ к Интернету и пр.), и в технологиях (сверхскоростная зарядка, питание от батарей и многое другое).