АВТОВАЗ запускает новую программу постгарантийного обслуживания «LADA+1»

Российский бренд LADA представляет программу «LADA+1» или «Еще один год под защитой». Согласно официальному пресс-релизу компании, с 10 августа владельцам всех моделей LADA предлагаются специальные условия постгарантийного обслуживания, которые позволяют снизить затраты на сервис и повысить ликвидность своего автомобиля.

Воспользовавшись этой программой, автовладелец получает возможность гарантийного ремонта основных узлов автомобиля (силового агрегата, подвески, электрооборудования) в течение года после окончания заводской гарантии.

Необходимым условием получения привилегий по программе «Еще один год под защитой», является прохождение в полном объеме регламентного ТО у официальных дилеров LADA. Кроме того, при покупке нового автомобиля LADA необходимо оплатить взнос в размере 9 тысяч рублей, а для владельцев автомобиля с пробегом эта сумма составит 10 тысяч рублей, при условии, что заводская гарантия на машину еще не закончилась.

Дополнительный бонус акции «LADA+1» заключается в том, что автовладелец становится участником программы помощи на дорогах – Road Assistanse. Система поддержки водителей охватывает 101 город России с радиусом действия 30 км от города. Специалисты техпомощи помогут заменить колеса, подвезут топливо, подзарядят аккумулятор или доставят автомобиль до сервисной станции.

Напомним, что заводская гарантия на LADA составляет 3 года для моделей Vesta, XRAY, Granta, Largus и 2 года для моделей 4х4 и Niva.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле 2020 года продажи автомобилей LADA вернулись к докризисному уровню – на российском рынке было реализовано 31 709 автомобилей отечественной марки, включая 310 единиц LADA Niva и 529 экземпляров Niva до ее ребрендинга. Это на 6% больше, чем годом ранее.

Сколько сейчас может стоить трехлетний автомобиль LADA (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».