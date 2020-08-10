Глава Mitsubishi Motors Осаму Масуко покинул свой пост

Председатель совета директоров и исполнительный директор Mitsubishi Motors Corporation (MMC), г-н Осаму Масуко, подал в отставку по состоянию здоровья. Об этом сообщила пресс-служба японской марки, пояснив, что его обязанности временно будет исполнять Такао Като, член совета директоров и Главный исполнительный директор MMC. Осаму Масуко займет должность особого советника.

Осаму Масуко был назначен Президентом MMC в 2005 году. Во время своего пребывания на посту Президента и Генерального директора он руководил компанией в различных отраслях, включая внедрение передовых экологически безопасных транспортных средств, таких как EV и PHEV, а также расширение производства и продаж в регионе АСЕАН. Именно под его руководством фирма вошла в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и разработала нынешнюю линейку моделей.

Отметим, что на сегодняшний день дилерская сеть марки насчитывает 115 дилерских центров в 77 городах России, через которые за первые 6 месяцев текущего года было реализовано 11 608 автомобилей Mitsubishi. Это на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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