Компания «АВТОДОМ» расширяет дилерскую сеть BMW и MINI

С 1 августа 2020 года партнер BMW Group Россия, группа компаний «АВТОДОМ», увеличила число центров в составе дилерской сети компании, включив в нее автоцентр «Адванс-Авто». Ранее этот автосалон входил в состав холдинга «АвтоСпецЦентр», а теперь продолжит работу под названием «АВТОDOM Внуково». Автосалон расположен по адресу: Москва, Киевское шоссе, 23-й км, вл. 15.

На сегодняшний день ГК «АВТОДОМ» имеет в своем портфеле 10 автомобильных брендов, а кроме того, является официальным дилером мотоциклов BMW Motorrad и Ducati. В составе АВТОДОМа - пять дилерских центров BMW, четыре MINI и три BMW Motorrad в Москве и Санкт-Петербурге.

В дилерской сети марки BMW насчитывается более 60 официальных дилерских центров в 42 городах России. А по итогам продаж в январе - июне 2020 года в Росси было реализовано 17 110 автомобилей BMW, что на 14% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Полный список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто».