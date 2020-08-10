За 5 лет цены на новые автомобили в России выросли на 40%

Цены на автомобили продолжают неуклонно расти. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели анализ средневзвешенных цен* на новые легковые автомобили за последние 5 лет и выяснили, что они выросли на 40%.

Так, в 2015 году в среднем по рынку цена на новый автомобиль составляла 1 200 000 рублей. При этом средневзвешенная цена иномарки была равна 1 362 000 рублей, а автомобиля отечественного бренда – 510 000 рублей.

По итогам же 1 полугодия 2020 года эксперты агентства зафиксировали следующее. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в нашей стране достигла уже 1 676 000 рублей. То есть это на 40%, или примерно на полмиллиона больше, чем было 5 лет назад.

Аналогичный показатель у иномарок вырос еще сильнее – на 44%, или 600 тысяч рублей. Теперь средневзвешенная цена иномарки составляет 1 962 000 рублей, т.е. около двух миллионов! В свою очередь, отечественные автомобили прибавили меньше – 37%, или 190 тысяч. По итогам 1 полугодия нынешнего года их средневзвешенная цена достигла 700 000 рублей.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», основной причиной роста стоимости автомобилей за этот период стала девальвация рубля по отношению к основными мировым валютам. Кроме того, на увеличение цен также влияли и другие факторы, например, рост НДС, повышение утилизационного сбора, инфляция.

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* Рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).