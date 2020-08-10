Стали известны цены и комплектации нового бизнес-седана KIA К5

Новый седан бизнес-класса будет доступен в России в десяти комплектациях. С двигателем 2,0 MPI их можно приобрести в версиях Classic, Comfort, Luxe, Prestige и Style, автомобили с двигателем 2,5 GDI будут предлагаться в комплектациях Luxe, Prestige, Style, GT Line и наиболее оснащенной GT Line+.

Как сообщает пресс-служба марки, новая модель заменит в продуктовой линейке седан KIA Optima, который в последние годы стабильно занимал второе место в своем сегменте российского рынка. Для российских версий KIA K5 предусмотрены два бензиновых атмосферных 4-цилиндровых двигателя. Более доступный мотор – обновленный 2,0 MPI с распределенным впрыском, развивает мощность 150 л. с. и крутящий момент 192 Нм. Он будет агрегатироваться с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией с гидротрансформатором. Более мощный новый силовой агрегат – 2,5-литровый с непосредственным впрыском топлива GDI (мощность 194 л. с., крутящий момент 246 Н*м) будет предлагаться с 8-ступенчатой автоматической гидромеханической коробкой передач. Все KIA K5 для российского рынка будут иметь привод только на передние колеса.

Компания KIA Motors Russia & CIS раскрыла информацию о комплектациях и ценах нового седана бизнес-класса KIA K5, продажи которого в России стартуют 1 сентября 2020 года.

Наиболее доступная комплектация Classic предлагается по цене от 1 489 900 рублей. В этой версии на автомобиль устанавливается приборная панель Supervision с цветным TFT-дисплеем 4,2”, аудиосистема имеет монохромный экран с диагональю 3,8”. KIA K5 Classic комплектуются 16-дюймовыми легкосплавными литыми дисками размерностью 215/60.

Комплектация Comfort доступна от 1 609 900 рублей и внешне отличается наличием светодиодных противотуманных фар. На этих автомобилях устанавливается рулевое колесо с отделкой кожей и функцией подогрева. Предусмотрены двухзонный автоматический климат-контроль и автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла. Салонное зеркало имеет функцию автозатемнения, а наружные зеркала – электропривод складывания. Устанавливаются передние и задние датчики парковки и камера заднего обзора с динамическими направляющими линиями. KIA K5 Comfort оснащается мультимедийной системой с цветным сенсорным дисплеем 8", имеющей поддержку Android Auto и Apple Carplay и способной распознавать голосовые команды.

В комплектации Luxe новый K5 стоит от 1 709 900 рублей с двигателем 2,0 MPI и от 1 839 900 рублей с двигателем 2,5 GDI. Внешне эти автомобили отличаются от более доступных комплектаций колесами размерностью 17-дюймов (шины 215/55), хромированными ручками дверей, светодиодными задними фонарями. В интерьере также имеются существенные отличия – кожаная обивка сидений, декоративные вставки из черного глянца, передняя панель и вставки дверей с текстурой дерева Hydro Wood. Водительское кресло оснащено электроприводом регулировок не только положения, но и поясничного подпора.

KIA K5 в комплектации Prestige предлагается за 1 799 900 рублей с двигателем 2,0 MPI и за 1 929 900 рублей с двигателем 2,5 GDI. Здесь значительно расширяется список оборудования безопасности. Предусмотрены дополнительная коленная подушка безопасности водителя, система кругового обзора с четырьмя камерами, система контроля слепых зон BСW и система предупреждения при выезде с парковки задним ходом RCCW. Список опций комфорта пополняется подогревом задних сидений и удобной панелью беспроводной зарядки c вертикальным расположением устройства.

Комплектация Style стоимостью от 1 849 900 рублей с двигателем 2,0 MPI и от 1 979 900 рублей с двигателем 2,5 GDI - дает клиенту возможность оснастить автомобиль рядом элементов дизайн-пакета GT Line, подчеркивающего спортивный характер нового KIA K5. На такие автомобили устанавливаются 18-дюймовые колеса (размер шин – 235/45), решётка радиатора спортивного дизайна, спортивный передний бампер, светодиодные фары ближнего и дальнего света проекционного типа. Улучшен набор мультимедийных возможностей за счет установки навигационной системы с 10,25-дюймовым цветным дисплеем, с поддержкой информации о пробках в реальном времени, платформ Android Auto и Apple Carplay. Также, впервые для седанов KIA бизнес-класса, устанавливается премиальная аудиосистема Bose с внешним усилителем и 12 динамиками (включая сабвуфер).

Комплектация GT Line предлагается за 2 109 900 рублей. Внешне эта версия имеет хорошо заметные отличия: помимо 18-дюймовых колес, спортивного бампера и решетки радиатора, KIA K5 GT Line комплектуется черным спойлером на крышке багажника, панорамной крышей и люком с электроприводом. Все автомобили в этой комплектации отмечены специальными эмблемами GT Line.

Комплектация GT Line обеспечивает более высокий уровень комфорта, по сравнению с остальными версиями. Сиденье водителя имеет память настроек положения, а для переднего пассажира устанавливается сиденье повышенной комфортности, имеющее не только электроприводы регулировок и поясничного подпора, но и дополнительное положение RelaxationSeat. Оба передних сиденья оборудуются не только подогревом, но и вентиляцией.

Максимальная комплектация GT Line+ на старте продаж оценивается в 2 199 900 рублей и оснащается наиболее полным набором современных систем безопасности, входящими в комплекс высокотехнологичных систем помощи водителю Drive Wise. К этим решениям относятся: интеллектуальный круиз-контроль (SCC) с функцией временной остановки и возобновления движения (Stop & Go), система предотвращения фронтального столкновения с функцией предупреждения столкновения при повороте на перекрестке (FCA-JT), система предотвращения выезда из полосы движения (LKA), ассистент движения в полосе (LFA), система предотвращения столкновения при выезде с парковки задним ходом (PCA), система контроля внимания водителя (DAW) и ассистент управления дальним светом (HBA). Автомобили в комплектации GT Line+ оснащаются цветным проекционным дисплеем (HUD).

Как и на остальные модели KIA в России, на новый бизнес-седан К5 распространяются условия заводской гарантии – 5 лет или 150 000 км пробега.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».