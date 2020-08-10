За полгода рынок люксовых автомобилей в России снизился на 20%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury за 6 месяцев 2020 года составил 532 единицы. Это на 20% ниже результата годичной давности (666 шт.).

Отметим, что три марки из семи (которые мы традиционно относим к люксовому сегменту), показали рост: Ferrari (+21% до 17 шт.), Lamborghini (+12% вырос до 77 шт.), Rolls-Royce (+3% до 79 шт.). Соответственно, оставшиеся бренды ушли «в минус»: Maserati (-46% до 37 шт.), Mercedes-Benz Maybach S-Class (-29% до 179 шт.), Aston Martin (-29% до 5 шт.), Bentley (-23% до 138 шт).

Несмотря на существенное рыночное падение, Mercedes-Benz Maybach S-Class остается самой популярной моделью в сегменте Luxury. Так, по итогам января – июня на ее долю пришлось более трети данного рынка (34%). В тройку лидеров здесь попадают и две модели Bentley – Continental GT (77 шт.) и Bentayga (61 шт.).

60% новых люксовых машин за отчетный период приобрели жители Москвы, что эквивалентно 320 единицам. Еще 50 роскошных автомобиля встали на учет в Московской области. Санкт-Петербург добавил к своему люксовому парку 49 новых машин. Из нестоличных регионов в любви к дорогим автомобилям традиционно отличился Краснодарский край: здесь было приобретено 25 таких экземпляров. Замкнула пятерку лидеров среди субъектов РФ Свердловская область (10 шт.).

Эти и другие автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.