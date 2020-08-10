Российский завод Hyundai заработал на полную мощность | АВТОСТАТ

Российский завод Hyundai заработал на полную мощность

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Российский завод Hyundai заработал на полную мощность

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С 10 августа 2020 года российский завод Hyundai Motor возвращается к работе в три производственные смены. Как сообщается в официальном пресс-релизе компании, с этого дня предприятие будет работать на полную производственную мощность. Ежедневно завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» будет выпускать порядка 980 автомобилей.

При этом на предприятии продолжают выполнять комплекс мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с 3 августа петербургский завод Hyundai возобновил работу после традиционного корпоративного отпуска, который проходил на предприятии с 20 июля.

По итогам первого полугодия 2020 года петербургский завод Hyundai выпустил 88 тыс. автомобилей (-29,5%). Снижение объемов производства по сравнению с прошлым годом обусловлено сложной эпидемиологической и экономической ситуацией, вызванной глобальной пандемией коронавирусной инфекции. Напомним, на предприятии выпускаются седан Hyundai Solaris и кроссовер Creta, седан KIA Rio и кросс-хэтчбек Rio X-Line.

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, источник: АВТОСТАТ

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