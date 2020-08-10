В компании Aston Martin рассказали о конкурентах внедорожника DBX

Внедорожник Aston Martin DBX, который в этом году дебютирует на российском рынке, будет конкурировать с несколькими моделями люксового и премиального сегментов. Об этом в эксклюзивном интервью аналитическому агентству «АВТОСТАТ» рассказали исполнительный и креативный директор компании Aston Martin Lagonda Марек Райхман и главный инженер Мэтт Беккер.

По мнению представителей британской компании, в первую очередь новый внедорожник DBX готов составить конкуренцию Lamborghini Urus, Porsche Cayenne и Bentley Bentayga. Он является первой моделью сегмента SUV в линейке бренда и символизирует переход компании на новый этап.

«Этот автомобиль объединяет универсальность и исключительный комфорт SUV класса «люкс» с динамическими характеристиками спортивного автомобиля. Таким образом, DBX устанавливает новый стандарт в этой нише. Это настоящий внедорожник, который ездит как спортивный автомобиль», - отмечают топ-менеджеры Aston Martin Lagonda.

Полностью интервью с Мареком Райхманом и Мэттом Беккером можно прочитать здесь.

Какие еще модели могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».