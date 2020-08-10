Мировая премьера смарт-кроссовера KIA Sonet прошла в онлайн-формате

7 августа 2020 года компания KIA Motors представила в онлайн-формате суб-компактный смарт-кроссовер Sonet, производство которого налажено в Анантапуре (штат Андра Прадеш, Индия). Это уже вторая модель бренда, которая, наряду с KIA Seltos, производится в Индии и предназначена для глобальных рынков.

Как отмечается в официальном пресс-релизе, KIA Sonet устанавливает новые стандарты в сегменте суб-компактных смарт-кроссоверов. Отличительной чертой в его дизайне является фирменная решетка радиатора в стилистике «улыбка тигра» (Tiger nose), которая сочетается со светодиодными дневными ходовыми огнями в форме «кардиограммы». Спортивность силуэта подчеркивается конструкцией задних стоек крыши, а заднее стекло заходит на боковины кроссовера. Форма задних дневных ходовых огней также напоминает «росчерк кардиограммы».

Для нового кроссовера предусмотрена широкая гамма двигателей и трансмиссий, среди которых универсальный бензиновый 1,2-литровый четырехцилиндровый силовой агрегат новейшей линейки Smartstream и небольшой по объему турбированный двигатель с системой непосредственного впрыска топлива 1,0 T-GDI. На выбор покупателям будет предлагаться также дизельный двигатель 1,5 CRDI.

Эти двигатели доступны в сочетании сразу с пятью вариантами трансмиссий. Среди них новейшая разработка KIA, которая работает в сочетании с двигателями Smartstream – шестиступенчатая «интеллектуальная» механическая трансмиссия iMТ с электронным управлением привода сцепления. Такая трансмиссия обеспечивает гораздо более легкое управление автомобилем за счет отсутствия педали сцепления, но при этом сохраняет за водителем контроль над автомобилем в той же степени, что и обычная механическая трансмиссия. Сочетание полуторалитрового дизельного двигателя и шестиступенчатой автоматической трансмиссии предлагается в этом сегменте автомобилей впервые в мире.

Что касается интерьера, то в новом KIA Sonet использовано множество решений в области комфорта, практичности и безопасности, которые никогда ранее не предлагались в этом сегменте. Например клиентам доступны:

• крупный сенсорный дисплей высокого разрешения с диагональю 10,25”, с навигацией иотображением транспортной информации в реальном времени

• Система очистки воздуха в салоне Smart Pure Air Purifier с защитой от вирусов и бактерий

• Премиальная аудиосистема BOSE Premium с семью динамиками и сабвуфером

• Система вентиляции сидений водителя и переднего пассажира

• Светодиодная динамическая подсветка салона Sound Mood Lighting

• Возможность дистанционного запуска двигателя как с автоматической, так и с механической трансмиссией через специальное мобильное приложение, или с использованием смарт-ключа

• Обновление навигационных карт по беспроводному соединению ОТА (Over-the-air)

• Системы выбора режимов работы трансмиссии и контроля сцепления с покрытием – для версий с автоматическими трансмиссиями

• Система беспроводной зарядки смартфонов и мобильных устройств с функцией дополнительного охлаждения.

Отметим, что в онлайн-формате был представлен уже готовый к серийному производству автомобиль. Дата начала продаж Sonet на индийском рынке будет объявлена в ближайшее время, а затем начнется поэтапный вывод новой модели на рынки различных регионов мира.

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