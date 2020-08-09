Средняя цена автомобиля с пробегом в июле снизилась на 0,4%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», средняя цена* легкового автомобиля с пробегом в нашей стране по итогам июля 2020 года составила 603,5 тыс. рублей. Этот показатель на 0,4% меньше, чем в июне (605,6 тыс. руб.).

Как отмечают эксперты агентства, после июньского роста (+0,5%) средняя цена подержанного автомобиля вернулась к тенденции снижения, которая наблюдалась на протяжении весны. Напомним, что в марте средняя цена уменьшилась на 2,2% (по сравнению с предыдущим месяцем), в апреле – на 2%, а в мае – на 0,1%.

Самая актуальная информация о ценах на автомобили с пробегом в России содержится в специально подготовленном экспертами агентства справочнике AUTOSTAT PRICE BOOK.

* Рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации).