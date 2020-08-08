В России растут продажи автомобилей LADA с автоматической трансмиссией

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что по итогам 1 полугодия в России было реализовано 368 тыс. новых легковых машин с автоматической трансмиссией* (АТ). Это на 19% меньше, чем за 6 месяцев 2019 года. Между тем, в десятке марок-лидеров по продажам таких автомобилей рост показывает только отечественная LADA.

Так, с января по июнь было реализовано около 13 тыс. автомобилей LADA с АТ – на 15% больше, чем за тот же период прошлого года. Впрочем, несмотря на положительную динамику, отечественный бренд занимает последнее место в ТОП-10. Первые девять позиций принадлежат иномаркам, у которых отмечено снижение продаж автомобилей с АТ.

Во главе данного рейтинга находится корейская KIA с показателем 70,7 тыс. реализованных машин с АТ – на 24% меньше, чем в 1 полугодии 2019-го. На втором месте располагается другой корейский бренд – Hyundai (52 тыс. шт.; -23%). Замыкает тройку лидеров японская Toyota (39 тыс. шт.; -10%).

Далее следуют Volkswagen (29 тыс. шт.; -23%) и Skoda (25,7 тыс. шт.; -3%). Также при выборе легковых автомобилей с АТ россияне отдают предпочтения следующим маркам: Nissan (20,2 тыс. шт.; -15%), BMW (17 тыс. шт.; -14%), Renault (16,6 тыс. шт.; -9%), Mercedes-Benz (15,5 тыс. шт.; -14%).

Найти автомобили с АТ (и не только) можно в салонах проверенных дилеров.

* К автоматической трансмиссии мы относим как классические «автоматы», так и «роботы», вариаторы и т.п.