Корпоративные закупки легковых автомобилей в 1 полугодии упали на 21%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 6 месяцев 2020 года в России на юридические лица было оформлено 84 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 21% меньше, чем в январе – июне прошлого года. К такому выводу пришли эксперты агентства в ходе подготовки обзора «Ежемесячная статистика учета ТС на балансе юридических лиц в России».

В целом на долю корпоративных клиентов за отчетный период пришлось около 14% от всего объема рынка новых машин, т.е. это примерно каждый седьмой купленный автомобиль.

Наиболее часто российские компании в указанный период приобретали машины LADA – за полугодие их было куплено 13,2 тыс. единиц (-8,5%). Второе место по популярности у юрлиц заняла японская Toyota с результатом 8 тыс. машин (-17%). Далее следует немецкий бренд Volkswagen (7,6 тыс. шт.; -29%). Кроме них, в пятерку лидеров входят корейская KIA (7 тыс. шт.; -26%) и французский Renault (6,3 тыс. шт.; -21%).

В модельном рейтинге лидирует LADA Largus, корпоративные закупки которого в 1 полугодии снизились на 15% до 5,1 тыс. единиц. Второе место принадлежит Volkswagen Polo с 4,7 тыс. купленными экземплярами (-33%), третье – Toyota Camry (3,4 тыс. шт.; -29%). В ТОП-5 также вошли LADA Granta (3 тыс. шт.; -7%) и KIA Rio (2,7 тыс. шт.; -18%).

Эти и другие автомобили можно найти в салонах проверенных дилеров.