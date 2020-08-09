Как будут менять автомобильные номера по новому стандарту?

С 4 августа в нашей стране вступил в силу новый национальный стандарт на номерные знаки для автомобилей, мотоциклов и некоторых других транспортных средств. Шрифты, структура и размеры основных типов знаков остались без изменений, но появились квадратные номера, предназначенные для японских и американских иномарок, а также свои знаки теперь есть у ретроавтомобилей и у мопедов, у внедорожных мототранспортных средств.

Однако это не значит, что нужно срочно выстраиваться за ними в очередь и обивать пороги ГИБДД. Давая на этой неделе комментарии журналистам, представители МВД пояснили, что менять старые номера на новые или получать (у кого их не было) россияне будут «исключительно по их желанию и необходимости».

При этом, в частности, для японских автомобилей, новый квадратный номерной знак достаточно установить только сзади транспортного средства (как это предусмотрено их конструкцией), а впереди по-прежнему будут размещаться стандартные таблички.

Подробности о том, для каких транспортных средств рекомендованы новые стандарты, читайте здесь. А оперативно узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценка авто».