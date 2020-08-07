Компания Cadillac представила свой первый электрический кроссовер Lyriq

Новый полностью электрический кроссовер Cadillac Lyriq стал первой моделью в новом портфеле электромобилей Cadillac. Как сообщает пресс-служба американской марки, силовая установка и технологии, реализованные в этом автомобиле, позволяют сделать значительный шаг в сфере электрификации, мобильности и автономного вождения.

Cadillac Lyriq базируется на модульной платформе электромобилей нового поколения GM и приводится в действие двигательной установкой Ultium, что позволяет клиентам выбирать разнообразные рабочие характеристики. Запас хода при полной зарядке - около 500 километров, согласно данным внутренних тестов. Заряжать автомобиль можно как с помощью быстрой зарядки от источника постоянного тока более 150 киловатт, так и с помощью зарядки второго уровня до 19 кВт.

К числу основных характеристик и новых разработок, имеющихся в Cadillac Lyriq, относятся:

- Опции заднего и полного привода.

- Последняя версия системы Super Cruise - первая в отрасли функция помощи водителю, действительно работающая без помощи рук. Эта система уже доступна на совместимых автомагистралях общей протяженностью более 300 000 километров и недавно была усовершенствована для автоматической смены полосы движения.

- Проекционный дисплей с дополненной реальностью и функцией двупланового изображения, а также дистанционная самостоятельная парковка

- Новейший пользовательский интерфейс Cadillac, который демонстрируется на светодиодном экране с диагональю 33 дюйма, охватывающем всю зону обзора водителя.

- Мониторинг состояния аккумулятора и зарядки благодаря простой и понятной графике. Система идентифицирует потребности транспортного средства в энергии дома и в пути, в соответствии с предпочтениями владельца, а также отслеживает и прогнозирует потребление энергии и предоставляет рекомендации по зарядке.

- Контролируемая дистанционная парковка. С помощью ультразвуковых датчиков LYRIQ паркуется как параллельно, так и перпендикулярно - независимо от того, находится водитель внутри или снаружи транспортного средства.

По словам старшего вице-президента и президента по международным операциям GM International Стивена Кифера, модель Lyriq - первый полностью электрический кроссовер Cadillac. Он построен на новой модульной архитектуре, которая предполагает, что одна и та же платформа и силовая установка могут быть основой для создания массовых и премиальных автомобилей, пикапов и спортивных автомобилей. Cadillac Lyriq будет доступен в заднеприводном и полноприводном вариантах и поступит в производство для внутреннего рынка США в 2022 году. Подробности - в интервью.

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