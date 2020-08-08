Запрет на использование б/у запчастей решили доработать

После того, как Евразийская экономическая комиссия утвердила поправки к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», в рамках которых вводится запрет на ремонт автомобилей с использованием бывших в употреблении и восстановленных запчастей, в автомобильных сообществах России развернулась широкая дискуссия по данной теме.

На одной чаше весов - безопасность транспортных средств, которую невозможно регулировать, когда на железном рынке сегодня можно запросто купить не только заводскую рабочую запчасть, но и фальсификат. С другой стороны - сложности, которые после запрета возникнут у автовладельцев при ремонте автомобилей, уже снятых с производства и потенциальная дороговизна процесса: когда вместо замены мелкой детали закон заставит автовладельца покупать дорогой агрегат в сборе. Потенциально все это спровоцирует рынок запчастей на уход «в тень», поскольку отследить каждую мастерскую и проконтролировать каждую замененную деталь не представляется возможным.

Напомним, под запрет предложили отправить не все запчасти, побывавшие в употреблении, а лишь некоторые из определенного перечня, о чем «АВТОСТАТ» сообщал ранее, однако среди них есть очень дорогие, и их замена далеко не каждому по карману. Опять же критике подвергнут не столько содержимое этого перечня, сколько то, что он вообще появился. Логично предположить, что в дальнейшем список просто будут расширять.

Все эти споры на данный момент привели к тому, что авторы нашумевших поправок согласились в очередной раз пересмотреть технический регламент. «В Центральном научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте готовы продолжать работать по обсуждению этого проекта», - сказал советник гендиректора ФГУП «НАМИ», заслуженный стандартизатор России Борис Кисуленко на круглом столе в Общественной палате РФ. Об этом пишут «Федеральные новости». А пока в Общественной палате РФ призвали автомобилистов и владельцев автосервисов вносить свои предложения по тексту техрегламента.

Кроме того, РИА Новости, получив комментарий от представителей Минпромторга, опубликовали следующее сообщение: «Учитывая мнение экспертного сообщества, а также с учетом обсуждения проекта изменений в Общественной палате РФ Минпромторг России рассматривает вопрос о запрете повторного использования компонентов указанного перечня только при внесении изменений в конструкцию транспортных средств, что, в свою очередь, не создаст запрета их использования при ремонте транспортных средств».

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