Какие пикапы приобретали россияне в 1 полугодии?

УАЗ «Пикап», Toyota Hilux, Mitsubishi L200… Тройка самых популярных пикапов в России остается неизменной – к такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», исследовав соответствующий сегмент рынка по итогам 1 полугодия 2020 года.

По данным агентства, только на три эти модели приходится почти 80% всех купленных новых пикапов в стране с января по июнь. Всего же за этот период россияне приобрели 4,2 тыс. таких автомобилей – на 7% меньше, чем за 6 месяцев 2019 года (4,5 тыс. шт.).

Самым популярным новым пикапом у жителей нашей страны остается модель Ульяновского автозавода, которая за полгода разошлась тиражом в 1135 единиц – на 25% меньше, чем в январе – июне прошлого года. Совсем немного от лидера отстал Toyota Hilux, предпочтения которому отдали 1102 россиянина (-16%). Замкнул тройку лидеров среди самых популярных новых пикапов Mitsubishi L200, который, напротив, демонстрирует рыночный рост (+23%).

Другие модели пикапов были куплены в значительно меньших объемах. К примеру, немецкие Volkswagen Amarok и Mercedes-Benz X-Class выбрали 296 и 196 человек соответственно, а японский Isuzu D-Max – 157. Показатели других моделей и вовсе составили менее сотни экземпляров.

Найти эти пикапы (и не только) можно в салонах проверенных дилеров.