В России может появиться японский седан Honda City

Небольшой седан Honda City длиной 4553 мм может появиться на российском рынке. Во всяком случае, в базе Федерального института промышленной собственности опубликован патент и изображение этого японского автомобиля. Это может говорить о том, что автомобиль скоро усилит конкуренцию в сегменте B, но может так и остаться лишь заявкой на внимание со стороны других автопроизводителей.

Отметим, что небольшие седаны достаточно популярны в России: сегмент B – второй по популярности после SUV. Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам полугодия он занимает долю рынка в 36,8%. С какими машинами придется конкурировать Honda City, если модель появится в нашей стране? Среди моделей, популярных в данном сегменте можно назвать Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, KIA Rio, LADA Vesta и др.

Пока Honda Сity продавалась в Индии, Китае и некоторых других азиатских странах. Там в его оснащение входит бензиновый турбомотор мощностью 122 л.с. и вариатор.

Напомним также, что пока Honda на авторынке нашей страны представлена двумя кроссоверами - CR-V и Pilot. Самая актуальная информация об этих и других моделях содержится на сайте «Цена Авто».