В сети появились первые фото нового Renault Duster для России

На федеральной трассе М4 «Дон» при въезде в Москву был замечен кроссовер, частично «одетый» в маскировочную пленку. Как пишет «Российская газета», по всей видимости, этот тестовый прототип российского Renault Duster 2 поколения проходит дорожные и доводочные испытания.

Внешне обновленный Duster больше приближен к европейскому образцу, а не к бразильской версии, как предполагалось ранее. Второе поколение этого кроссовера, которое будет производиться на московском заводе Renault, базируется на модернизированной платформе B0. Модель получит оригинальные переднюю и заднюю часть кузова, а также интерьер в стиле Renault Arkana с увеличенным дисплеем мультимедийной системы.

Напомним, что последний раз модель проходила рестайлинг в России в 2015 году. Сегодня на российском рынке продается Renault Duster 1 поколения по цене от 719 000 до 1 211 000 рублей. Автомобиль предлагается в модификациях с передним и полным приводом, а моторная гамма включает в себя бензиновые «атмосферники» объемом 1,6 и 2 л и мощностью 114 и 143 л.с. соответственно, а также 1,5-литровый 109-сильный турбодизель.

Отметим, что Renault Duster стабильно входит в ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России. Так, в июле его реализация выросла на 8% и достигла 2 916 единиц. А всего за 7 месяцев 2020 года в нашей стране было продано 15 002 таких автомобиля (-42,7%).

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