Автомобили отечественного производства предлагают освободить от транспортного налога

Депутат ГосДумы Василий Власов (входит в комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям) предложил в качестве поддержки населения, а заодно и российского автопрома - отменить транспортный налог на автомобили отечественного производства. Как сообщают РИА Новости, он мотивировал свое предложение тем, что в нашей стране больше всего распространены отечественные недорогие автомобили с небольшим объемом двигателя.

"Такие автомобили приобретают граждане с невысоким уровнем благосостояния", - говорится в письме, которое депутат написал главе Минфина. Парламентарий предложил Минфину проанализировать возможность реализации его инициативы. Отметим, что, согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", на 1 января 2020 года в нашей стране в собственности у физических лиц насчитывалось 26,3 млн легковых машин, собранных в РФ. При этом 63% из них - с двигателями мощностью 100 и менее л.с.

Напомним также, что это уже не первое предложение депутата относительно транспортного налога. В конце июня Власов предлагал Министерству транспорта рассмотреть возможность снижения транспортного налога за 2020 год на 25% для регионов, в которых был объявлен режим повышенной готовности. Он также неоднократно публично высказывался о том, что, по большому счету, как и многие другие законодатели, выступает за полную отмену транспортного налога. Парламентарий считает, что транспортный налог в России нужно вообще отменить, включив его в стоимость топлива, как это сделано во многих странах мира.

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