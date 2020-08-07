Какие автомобили стали самыми популярными в столичных городах в 1 полугодии?

KIA Rio и Volkswagen Polo завоевали звание лидеров рынка новых автомобилей в Москве и Санкт-Петербурге соответственно. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе исследования рыночных данных по итогам 6 месяцев 2020 года.

Так, за этот период жители российской столицы приобрели 3467 автомобилей семейства KIA Rio. Второе место по предпочтениям у москвичей занял Volkswagen Polo (3416 шт.), на третьем – кроссовер Hyundai Creta (3375 шт.). В ТОП-5 местного рынка попали еще две модели сегмента SUV – Nissan Qashqai (3352 шт.) и Volkswagen Tiguan (2471 шт.).

На рынке Северной столицы лидирует Volkswagen Polo, результат которого в 1 полугодии составил 1763 купленных экземпляра. Немного отстает Hyundai Creta (1714 шт.), а замыкает тройку лидеров KIA Rio (1573 шт.). Кроме них, в первой пятерке оказались еще кроссовер Volkswagen Tiguan и седан Hyundai Solaris (1271 и 1068 шт. соответственно).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что по итогам июня нынешнего года в обоих столичных городах титул лидера авторынка принадлежит кроссоверу Hyundai Creta. Так, в Москве эту модель в первый месяц лета приобрели 799 жителей, а в Санкт-Петербурге – 361.

Найти эти и другие автомобили можно в салонах проверенных дилеров.