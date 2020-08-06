Hyundai Creta в июле стала самой популярной иномаркой в России

Помимо того, что кроссовер Hyundai Creta по итогам июля в очередной раз подтвердил звание бестселлера сегмента SUV, также эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» обратили внимание на тот факт, что эта модель впервые стала самой популярной иномаркой в нашей стране.

Как гласят данные АЕБ, в прошлом месяце Hyundai Creta была реализована в количестве 7122 единиц, обойдя по этому показателю KIA Rio (7031 шт.), которая с 2017 года удерживает титул лидера продаж среди иномарок. На этот раз данная модель стала лишь второй.

Замкнул тройку лидеров Volkswagen Polo с результатом 6847 реализованных машин. Кроме них, в пятерку самых продаваемых иномарок российского рынка по итогам июля 2020 года попали Skoda Rapid (5271 шт.) и Hyundai Solaris (4074 шт.).

Также стоит отметить, что кроссовер Hyundai Creta, став самой популярной иностранной моделью, вошел и в ТОП-3 всего российского рынка. Более высокие показатели продаж в июле имеют лишь LADA Granta (11450 шт.) и LADA Vesta (9807 шт.).

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